Son dakika! 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

13 May 2024 20:56 - Güncelleme : 13 May 2024 21:23

Son dakika deprem! Malatya'da korkutan bir sarsıntı daha

Son dakika deprem! Malatya'da korkutan bir sarsıntı daha

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3 çeşitte verim alınacak: Fiyatı artınca bir ilde daha üretim başladı!

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) PKK mensupları, güvenlik güçlerinin nokta operasyonlarının ardından dağılmaya devam ediyor. Teröristler bir bir kaçarak örgütten kurtulmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin daha Şırnak Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

"TERÖRİSTLER İÇİN ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR"

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! " denildi.

3 PKK'LI ETKİSİZ

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.