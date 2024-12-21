Son dakika | 2025 yılı bütçesi TBMM'den geçti

21 Aralık 2024 01:12 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 01:36

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 9 Aralık'tan bu yana süren bütçe görüşmeleri maratonunda sona gelindi. TBMM Genel Kurulu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni kabul etti.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurul’da oy çoğunluğuyla onaylanarak yasalaştı. Bu gelişmeyle birlikte, hükümetin 2025 yılına ilişkin bütçe uygulamalarının yasal çerçevesi belirlenmiş olurken, 2023 yılına ait kesin hesap verileri de resmiyet kazandı.

"BÜTÇE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan bir açıklama yayımladı ve şunları belirtti:

"TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu teklifleri oylanarak kabul edildi. Bütçemiz, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda; milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen bir anlayışla hazırlanmıştır. Bütçemiz; adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı, toplumsal refahı artırmayı ve ekonomik büyümeyi sürdürmeyi amaçlayan bir kalkınma bütçesidir. Sosyal yardımlardan altyapı yatırımlarına, eğitimden sağlığa kadar her alanda güçlü adımların devam etmesi için planlanmıştır. Bütçemizin hazırlanmasında gösterdiği perspektif, liderlik ve vizyon için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Bakanlarımıza ve tüm milletvekillerimize katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerimizin oluşturulmasında katkısı bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, bütçe görüşmeleri esnasında yoğun emek harcayan tüm Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin, ülkemiz ve 23 yıldır bizlere kesintisiz bir şekilde bütçe yapma yetkisi veren aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

GSS KANUNU YENİ HAFTADA MECLİS'TE

Genel Kurulda gelecek hafta, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne geçilecek.