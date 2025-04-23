Son dakika | 23 Nisan'da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak

23 Nisan'da, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

İŞTE ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.