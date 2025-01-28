Son dakika | 24 ilde dev DEAŞ operasyonu! 100 örgüt üyesi yakalandı

28 Ocak 2025 08:15 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 08:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarımızda; 100 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı."

24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarında; 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR

Operasyonlara ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" derken operasyonların detaylarını paylaştı. Buna göre;

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca ortaklaşa düzenlendi.

Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı baskınlara imza atıldı.

FİNANS DESTEĞİ VE PROPAGANDA TESPİTİ

Yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya mesajının sonunda "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.