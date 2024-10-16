Son dakika | 27 güvenlik görevlisini şehit etmişti: PKK'lı terörist Ahmet Kalker canlı olarak yakalandı

16 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:16

Son dakika haberi: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan nefes kesen bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı.

TUNCELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Operasyon hakkında bilgi veren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25’i jandarma 2’si TSK personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan 22’si jandarma 13’ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. isimli terörist düzenlenen operasyon ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubu ikna edildi. 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemler başladı" dedi.