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Son dakika! 4 ilde Kalkan-23 operasyonu: 63 insan kaçakçısı yakalandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 08:00 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 08:03
Son dakika! 4 ilde Kalkan-23 operasyonu: 63 insan kaçakçısı yakalandı

Son dakika haberi... 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Kalkan-23” operasyonlarında, 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Kalkan-23” operasyonlarında, 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38’i tutuklandı.14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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