Son dakika! 4 ilde Kalkan-23 operasyonu: 63 insan kaçakçısı yakalandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 08:00 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 08:03
Son dakika haberi... 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Kalkan-23” operasyonlarında, 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Kalkan-23” operasyonlarında, 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38’i tutuklandı.14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı