Son dakika | 6 ile yeni emniyet müdürü atandı!

29 Kasım 2024 00:52 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 01:21

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre; Iğdır, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu olmak üzere 6 ilin emniyet müdürü değişti.

Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı. İlgili Haberler Ticaret Bakanlığı'ndan 'Sahte altınla kara para dümeni' haberlerine yalanlama! İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor