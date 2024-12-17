Son dakika | 76 ilde dev uyuşturucu operasyonu! Tonlarca zehir ele geçirildi

17 Aralık 2024 08:19 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 08:21

Son dakika haberi: 76 İlde Uyuşturucuya yönelik "Narkokapan-3" operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, 76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "Narkokapan-3" operasyonlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Buna göre operasyon çerçevesinde 2 ton 6 kg uyuşturucu​ madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

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