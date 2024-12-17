Son dakika | 76 ilde dev uyuşturucu operasyonu! Tonlarca zehir ele geçirildi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Aralık 2024 08:19 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 08:21
Son dakika haberi: 76 İlde Uyuşturucuya yönelik "Narkokapan-3" operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "Narkokapan-3" operasyonlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Buna göre operasyon çerçevesinde 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı