Son dakika | 77 ilde dev uyuşturucu operasyonu!

06 Ocak 2025 08:02 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 08:03

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 77 ilde iki haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonları kapsamında çarpıcı verileri kamuoyuna açıkladı. Tam 1.713 şüphelinin yakalandığını duyurdu, İşte detaylar..

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, 77 ilde son iki haftadır devam eden "NARKOKAPAN-5" operasyonlarına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Yerlikaya başta İstanbul​, Ankara​, İzmir​, Gaziantep​ ve Konya olmak üzere 77 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında 839 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 168 bin 42 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtirken toplam bin 713 şüphelinin yakalanarak adalete teslim edildiğini ifade etti.

"GELECEĞİ KUROMA MÜCEDELESİ"

Yerlikaya açıklamasında, "Her operasyon, gençlerimizin geleceğini koruma mücadelesidir. Bu mücadeleyi, birlik ve beraberlik içinde sürdürüyoruz," ifadelerine yer verdi.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonlara:

-2 bin 569 ekip,

-6 bin 442 personel,

-32 hava aracı,

-48 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bazı İllerde Ele Geçirilen Maddeler

İstanbul: 281 kg metamfetamin, 101 bin 640 uyuşturucu hap, 7 kg esrar. 9 şüpheli yakalandı.

Hatay: 97 kg uyuşturucu madde, 38 bin hap. 6 şüpheli yakalandı.

Erzurum: 62 kg metamfetamin. 2 şüpheli yakalandı.

Van: 37 kg metamfetamin. 1 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır: 19 kg skunk, 6 kg metamfetamin, 5 bin 488 hap. 8 şüpheli yakalandı.

PERSONELE TEBRİK

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm emniyet birimlerini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik ederek, gençleri uyuşturucudan koruma mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.