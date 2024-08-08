Son dakika | 78 ilde 'silah' operasyonu! Bin 790 silah ele geçirildi

08 Ağustos 2024 08:08 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 08:11

78 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-22” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, bin 55 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 405 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 790 silah ele geçirildi. Bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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