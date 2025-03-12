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 | Suat Vilgen

Son dakika | 8 ilde bahis ve siber suç operasyonu! 76 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: 8 il merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" gibi siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Sözde büyücüler de gözaltına alındı. İşte detaylar

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suç ve suçlulara yönelik 8 il merkezli 25 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" gibi siber suç ve suçlulara yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı" bilgisini paylaştı.

BÜYÜCÜLER DE GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay olmak üzere toplam 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden 'büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan 'işlem ücreti' adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım."

Detaylar geliyor...

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ETİKETLER
#ali yerlikaya
#siber suçlar
#yasadışı bahis
#Polis Operasyonu
#çocuk müstehcenliği
#Gündem
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