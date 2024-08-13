Son dakika | ABD'den savaş sesleri arasında Ankara'ya çağrı: Türkiye, İran'ı ikna etmeli

13 Ağustos 2024 08:00 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 08:29

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump 1 yıl sonra X’te bu paylaşımı yaptı!

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump 1 yıl sonra X’te bu paylaşımı yaptı!

ABD'den Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake aracılığıyla Türkiye'ye Orta Doğu'da artan gerilimin azaltılması için arabuluculuk çağrısı geyldi. .

Kısa süre sonra Türkiye'deki büyükelçilik görevi sona erecek olan Flake, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarına seslendi, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz" diyen Flake bu ülkelerin arasında Türkiye'nin de bulunduğunu söyledi.

'BİZDEN DAHA EMİN GÖRÜNÜYORLAR'

Flake, Türk makamlarına ithafen, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda çıkan ana sorunlara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu ifade eden Flake "ABD-Türkiye ilişkilerinin, uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum" dedi.

ESİR TAKASINA DİKKAT ÇEKTİ

Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı "faydalı role" dikkat çekti.

Flake, "Müzakere tarafında yer almadılar ancak lojistik tarafta önemli bir rol oynadılar" ifadelerini kullandı.