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Son dakika | Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü! Cinayet sonrası ilk açıklama geldi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 22:43 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:21

Son dakika haberi: Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alınırken, Abdüllatif Şener'den korkunç cinayete ilişkin ilk açıklama geldi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi Meneviş Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu. Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi olduğu öğrenilen Leyla Çetiner hayatını kaybetti.

Son dakika | Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü - 1. Resim

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Son dakika | Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü! Cinayet sonrası ilk açıklama geldi - 2. Resim

BABASI İHBAR ETTİ, ÖZEL HAREKAT POLİSİ GELDİ

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Son dakika | Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü! Cinayet sonrası ilk açıklama geldi - 3. Resim

ANNEANNESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son dakika | Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini silahla öldürdü! Cinayet sonrası ilk açıklama geldi - 4. Resim

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN CİNAYET SONRASI İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Abdüllatif Şener korkunç cinayetin ardından açıklama yaptı. Sözcü'ye konuşan Şener, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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