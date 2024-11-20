Son dakika | Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı
Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV 8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında soruşturma başlatıldı.
YASA DIŞI BAHSE TEŞVİK VE REKLAM SUÇLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yer almıştı.
Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı oluşturmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."