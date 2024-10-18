Son dakika | Adalet Bakanı Tunç'tan yenidoğan çetesine ilişkin son gelişmeyi açıkladı

18 Ekim 2024 19:25 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:47

Son dakika: Yenidoğan bebekleri yoğun bakıma yatırarak ölümlerine sebep olan çeteyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç soruşturmada gelen son noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye hafta boyunca yenidoğan bebekleri hedef alan çeteyi konuşuyor. Yoğun bakım ünitesine bebekleri yatırarak SGK'dan haksız kazanç elde eden çeteyle ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan bebeklerin yanlış ve gereksiz tedaviyle ölümüne sebep olan çeteyle ilgili yürütülen soruşturmada son durumu açıkladı. Bakan Tunç 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını ve 22 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç süreçte gelişmelere ilişkin sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER​'e yapılan başvurular ve İstanbul​ İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."