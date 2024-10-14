Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç detayları tek tek açıkladı! Ceza infaz sisteminde neler değişecek?

14 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:39

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ceza infaz sistemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tunç, "Ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Narin Güran soruşturmasındaki son duruma da değinen Bakan Tunç, "Narin'in katilleri hesap verecek. Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda" diyerek yakın zamanda iddianamenin hazırlanacağını açıkladı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin kriminal tiplerin sokakta dolaşmaması gerektiğinin altını çizip Ceza İnfaz Hükümleri'nde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​ da ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ HAL İNDİRİMİNDE DÜZENLEME

Ceza infaz sisteminin değişeceğini açıklayan Tunç, 2 yılın altında ceza alanlarında cezaevine gireceğini belirtti.

Bakan Tunç, kamuoyunda iyi hal indiriminin rahatsızlık yarattığını da dile getirdi.

Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak." ifadelerini kullandı.

'YARGIYI HIZLANDIRMAYA YÖNELİK, SUÇ İLE MÜCADELEYLE İLGİLİ HUSUSLAR'

Öte yandan Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan diğer ifadeler ise şunlar oldu:

"9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır.

CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Son günlerde kamuoyu gündeminde olan tartışmalarla ilgili kapsamlı hazırlığımız var. Bu konuda gerekli bilgilendirme için davet edildim. 1. yıldan bu yana çalışma yaptık. Tüm uygulayıcıların, baroların, hukuk fakültelerinin görüşlerini aldık.

Hala devam eden görüşmeler var. Şu ana kadar 45 bin görüş var. Bunları uzun toplantılarda değerlendirdik. Sayın cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşınca ana hatları göreceğiz. Bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor."

'NARİN'İN KATİLLERİ HESAP VERECEK'

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayetine ilişkin de bilgi veren Bakan Tunç şunları söyledi:

Narin Güran soruşturması titiz bir şekilde devam ediyor. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu, arama çalışmaları ve adli soruşturma başladı. Şu anda tutuklular ve adli kontrollü şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi oldu. Daraltılmış baz çakışması çalışması ile çok önemli deliller elde edildi.

Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Daraltılmış baz çakışması incelemesinde kimin hangi dakikada nerede olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkanları kullanılarak incelemeler yapılıyor. İddianame ile Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek.

EYLEM TOK'UN İADE SÜRECİ

Eylem Tok ve oğlunun iade süreyle ilgili de konuşan Bakan Tunç, "İade yargılamasını yapan hakim duruşmayı erteledi. Oradaki yargı süreci kararına göre Türkiye'ye gelip işledikleri suça göre yargı önüne çıkartılırlar. Oradaki yargı sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.