Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama

11 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:22

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yargı reformunda çalışmamız son aşamasında. Suçluyu ıslah edecek bir paketimiz olacak.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Narin evladımızın ölümü bizi derinden yaraladı. Canlı bulmak için seferber olduk ama maalesef cinayete kurban gitti. Arama çalışmaları yapılırken adli süreç başlamıştı. Otopsi gerçekleşti. Elde edilen bulgular, çevredeki teknik çalışmalar sonucu elde edilen veriler soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi. Bilirkişiler tayin edildi.

Özellikle HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarıyla ilgili bazı tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışmaları önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek. Burada devam eden bir yargı süreci söz konusu. Masumiyet karinesi var. Şu suçlu, bu suçlu diyemeyiz. Bu cinayeti kim işlediyse yargı hesabını soracak.

MAHKEME EK DELİL İSTEDİ

Gösteriler yapıldı, üstünün kapatılmaya çalışıldığı şekilde manipülasyonlar da yapıldı. Ama Narin'in hakkını hukukunu bu devlet korur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dava sürecini hep birlikte takip ediyoruz. Mahkeme yeni delilleri istedi. Duruşma 26 Aralık'ta görülecek. Gelecek olan ek raporlarla beraber mahkeme değerlendirme yapacaktır.

Tüm kamuoyu adli sistemin suçları aydınlatmaya yönelik nasıl bir çalışma içinde olduğunu gördü. Burada özellikle sizden şunu istiyorum. 12 milyon yargı kararının verildiği bir sistemde mutlaka hatalı kararlar olabilir. Bunların düzeltilme imkanı var. Biz lekelenmeme hakkına önem veriyoruz. 1,5 milyondan fazla kişi yanlış ihbarlar nedeniyle soruşturma açılmaktan kurtuldu. Suçluluğu ispat edilmiş kişilerle ilgili zaten bir mahsur yok. Mahkemeler genel olarak aleni.

Narin'i katleden canilerle ilgili kimsenin şüphesi olmasın. Basın bu konunun üzerinde hassasiyetle durdu. Yargılamayı etkilemeye çalışmadan haberlerin verilmesinde sakınca görmüyoruz. Soruşturma gizliydi ama artık yargılama artık aleni. Daha sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkileyecek yayınlardan kaçınılmalı. Narin'in katillerini yargı bulacak ve bu kişiler hak ettikleri cezayı alacak."

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