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Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 19:04 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:20
Son dakika | Adana&#039;da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika: Adana sallanmaya devam ediyor. Merkez üssü Kozan olan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı.

AdanaKozan​'da saat 18.50'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı depremler olmaya devam ediyor. Depremin derinliği 1.4 km olarak ölçüldü.

Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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