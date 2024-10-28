Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

28 Ekim 2024 19:04 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:20

Son dakika: Adana sallanmaya devam ediyor. Merkez üssü Kozan olan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı.