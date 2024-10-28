Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 19:04 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:20
Son dakika: Adana sallanmaya devam ediyor. Merkez üssü Kozan olan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı.
Adana Kozan'da saat 18.50'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı depremler olmaya devam ediyor. Depremin derinliği 1.4 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com