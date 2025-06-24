Son dakika | Adana'da deprem.. Afad ve Kandilli açıklama yaptı

Son dakika haberi: Adana'da oldukça sert hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika duyurusu yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Son dakika haberine göre, Adana'da sabah 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.96 km olarak açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu.

"AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Adana Saimbeyli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.