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Son dakika | Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 00:39 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 00:47
Son dakika | Adana&#039;da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberi: AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Son dakika haberine göre, Adana​'nın Saimbeyli​ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. 

Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak açıklandı. 

ADANA DEPRİMİNİ KANDİLLİ DE AÇIKLADI 

Saat 00.29'da meydana gelen depremle ilgili Kandilli Rasathanesi de açıklama yaptı. Kandilli'den yapılan açılamada depremin büyüklüğü bu sefer 3.8 olarak duyuruldu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD​ SON DEPREMLER

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe14 Ekim 2024 00:42

Üç pucuk bir deprem Allah şükür küçük olmuş her şey yolunda demek ki

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