Son dakika | Adana'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

06 Ekim 2024 13:18 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:32

Son dakika haberi: Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Son dakika haberine göre Adana beşik gibi sallanıyor. Gece yarısı depremle sarsılan kentte öğle saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden olan depreme ilişkin verileri AFAD ve Kandilli açıkladı.

ADANA'DA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 13.04'te 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu bildirdi.