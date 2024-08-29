Son dakika! Adana'da deprem oldu! AFAD verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:03
Son dakika haberi: AFAD'ın aktardığı verilere göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından ülkenin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 13 km altın gerçekleşti.
Öte yandan Adana'daki depremden yaklaşık 1 saat önce de Antalya'nın Kaş ilçesi 3,5 ile sallanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com