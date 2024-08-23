Son dakika | Adana'da deprem oldu! Kandilli duyurdu

23 Ağustos 2024 15:35 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:47

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre; Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli'den alınan verilere göre Adana'da saat 15.25'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 2.8 km olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ DA PEŞE PEŞE SALLANDI

AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi önce 3.0 büyüklüğünde ardından da 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Peş peşe depremler vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...