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Son dakika | Adana'da korkunç olay! Mezarlığı ziyaret eden 3 kadın öldürüldü

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 17:48 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:22

Son dakika haberi: Adana'da yaşanan korkunç olayda Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nı ziyaret eden 3 kadın silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Son dakika haberine göre, Adana'nın Sarıçam ilçesinde mezarlık ziyaret eden 3 kadın öldürüldü. Buruk Mezarlığı'nı ziyarete giden kadınlar bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. 

KADINLARI ÖLDÜRDÜ, OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Çevredeki vatandaşların durumu görmesi üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika | Adana'da korkunç olay! Mezarlığı ziyaret eden 3 kadın öldürüldü - 1. Resim

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri silahlı saldırganı bulmak için harekete geçti.

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Kaynak: tgrthaber.com

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