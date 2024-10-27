Son dakika | Adana'da korkutan deprem!

27 Ekim 2024 20:13 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 20:34

Son dakika haberi: Adana'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adana merkez ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli depremle ilgili ilk verileri paylaştı...

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Son dakika haberine göre, Adana​'da korkutan bir deprem​ meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Kozan ilçesi olduğunu paylaştı.

AFAD​, gelişmeleri takip ettiklerini paylaştı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Adana il merkezi ve çevre illerde hissedildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup, an itibarı ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan, Allah beterinden korusun" dedi.

20.07'de meydana gelen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KOZAN

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli​ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin yerin 5 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOK!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul​, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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