Son dakika! Adana'da sabah saatlerinde peş peşe şiddetli deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
07 Ağustos 2024 05:43 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 06:15
Son dakika haberi... Adana'da sabah saatlerinde peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. 4,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından kent 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde depremlerle yeniden sallandı.
Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kozan ilçesi olurken saat 05.32 sularında gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak kaydedildi.
DAKİKALAR İÇİNDE PEŞ PEŞE SALLANDI
Adana 4,6'lık depremden 1 dakika sonra bu kez 4,5 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin deriSaat 05.34'te de bu kez 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 05.58'de kent 3,7 büyüklüğünde depremle yeniden sallandı.
VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI
Öte yandan depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi.
Kaynak: TGRT Haber