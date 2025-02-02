Son dakika | Adana'da sabaha karşı deprem! AFAD verileri açıkladı

02 Şubat 2025 05:37 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 05:40

Son dakika haberine göre Adana'da deprem oldu. Saimbeyli ilçesi, sabah saatlerinde yer sarsıntısıyla uyandı. AFAD verileri açıkladı.

Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı saat 05.28’de kaydedildi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölgedeki sismik hareketlilik takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklükte duyurdu.