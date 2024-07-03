Son dakika | Adıyaman'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 20:17 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:28
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'da da deprem paniği yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
ADIYAMAN'DA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 20.02'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 1,1 kilometre olarak açıklandı.
AFAD da Adıyaman'daki depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı. Depremin derinliği 7,25 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com