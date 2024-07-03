Son dakika | Adıyaman'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

03 Temmuz 2024 20:17 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:28

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'da da deprem paniği yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

ADIYAMAN'DA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 20.02'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 1,1 kilometre olarak açıklandı.

AFAD da Adıyaman'daki depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı. Depremin derinliği 7,25 kilometre olarak kaydedildi.