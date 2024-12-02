Son dakika | Adıyaman'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 07:33 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:39
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Adıyaman'da saat 07.25 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com