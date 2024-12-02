Son dakika | Adıyaman'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

02 Aralık 2024 07:33 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:39

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Adıyaman​'da saat 07.25 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...