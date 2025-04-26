Adıyaman'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sabaha karşı 04.00’te kaydedilen sarsıntı, yerin 7.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sabaha karşı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.00’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.

Yerin 7.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar bildirilmedi. Bölge halkı, depremin hafif şekilde hissedildiğini belirtti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1915935483881808331