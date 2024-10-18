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Son dakika | Adıyaman'da deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:13

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.25 km derinliğinde meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.

Elazığ, Malatya ve Sivas'ta meydana gelen depremler sonrası peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi. Üç ilde panik oluşurken bir deprem​ haberi de Adıyaman​'dan geldi.

AFAD​ verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.25 km derinliğinde meydana geldi. Saat 13.43'te meydana gelen depremden herhangi olumsuz bir durum bildirilmedi.

SON DEPREMLER

Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmişti.

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD ilk verileri duyurdu, bölgede üst üste 4 deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden olmuştu.

AFAD'tan alınan bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 02.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 11.48 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe18 Ekim 2024 13:59

Üzülerek takip ediyorum bu tür olayların sıklığı maalesef artıyor

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