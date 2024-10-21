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Son dakika | Adıyaman'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 22:07 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:28
Son dakika | Adıyaman&#039;da deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika: Adıyaman, Çelikhan merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Sarsıntının saati 21.55 olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Adıyaman'da saat 21.55'te deprem oldu. Sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti. AFAD depremin derinliğini 11 kilometre olarak bildirdi. Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

Son dakika | Adıyaman'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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