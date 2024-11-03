Son dakika | Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
03 Kasım 2024 02:10 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 02:36
Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte tüm detaylar...
Türkiye peş peşe sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre Malatya'da deprem oldu. 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olduğu belirlendi.
Saat 01.58'de yaşanan depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise, depremin Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü de 4 olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr