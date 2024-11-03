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Son dakika | Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
03 Kasım 2024 02:10 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 02:36
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte tüm detaylar...

Türkiye​ peş peşe sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre Malatya'da deprem​ oldu. 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olduğu belirlendi.

Saat 01.58'de yaşanan depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi​ ise, depremin Adıyaman​'ın Sincik​ ilçesinde meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü de 4 olarak açıkladı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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