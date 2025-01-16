Son dakika | AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Ocak 2025 01:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:39
Son dakika haberine göre, Adıyaman'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.24'te Adıyaman'da deprem oldu.
Merkez üssü Gölbaşı olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr