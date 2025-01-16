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Son dakika | AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Ocak 2025 01:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:39
Son dakika | AFAD duyurdu: Adıyaman&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre, Adıyaman'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye​'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.24'te Adıyaman​'da deprem oldu.

Merkez üssü Gölbaşı olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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