Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça açıklarında saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de Akdeniz açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre mesafede 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 20.41 kilometre olarak kaydedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1922426253203689958

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği, muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.