Son dakika | AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem oldu!

16 Eylül 2024 19:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:46

Son dakika haberi: Çankırı Yapraklı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı​ Yapraklı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini bildirdi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

19.27'de meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika​ deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER