Son dakika | AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 19:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:46
Son dakika haberi: Çankırı Yapraklı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı Yapraklı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ
19.27'de meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com