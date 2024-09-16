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Son dakika | AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 19:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:46
Son dakika | AFAD duyurdu: Çankırı&#039;da deprem oldu!

Son dakika haberi: Çankırı Yapraklı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı​ Yapraklı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika | AFAD duyurdu: Çankırı'da deprem oldu! - 1. Resim

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

19.27'de meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. 

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika​ deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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