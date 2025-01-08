Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

08 Ocak 2025 05:12 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 05:57

Son dakika haberine göre, Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ilk açıklamayı yaparken saha tarama çalışmaları başlatıldı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez Erzurum​ sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 04.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmazken, Saha tarama çalışmaları başlatıldı.

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI

Diğer yandan deprem​ sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD​'ın açıklamasına göre Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04:30’da 4.5, 04:43’de 2.5, 05:05’de 1.9 ve 05:13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntı kaydedildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Erzurum​ Pasinlerde sarsıntı meydana gelince vatandaşlar depremi hissederken fay hattı​ geçen ilçeleri de araştırdı. Erzurum, ikinci derece deprem​ bölgesidir.

Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor.

ERZURUM'DA FAY HATTI VAR MI?

Fay hattı geçen bölgeler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor.

İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Yakutiye

2. Palandöken

3. Aziziye

4. Karayazı

5. Pasinler

6. Horasan

7. Narman

8. Tortum

9. Uzundere

10. Olur

11. Oltu

12. Şenkaya

13. Köprüköy yer aldı.

Son depremler için tıklayın