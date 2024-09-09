Son dakika | AFAD duyurdu: Gaziantep'te sabah saatlerinde deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
09 Eylül 2024 06:41 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 06:42
Son dakika haberine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD'tan depreme ilişkin açıklama geldi.
Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Gaziantep'te sabah 06.27 sularında deprem meydana geldi.
Merkez üssü Nurdağı ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,3 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber