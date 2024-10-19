Son dakika | AFAD duyurdu: Isparta'da deprem oldu!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
19 Ekim 2024 02:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 02:13
Son dakika haberine göre, Isparta'nın Senirkent ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Isparta sallandı. AFAD'tan alınan bilgilere göre, Isparta'nın Senirkent ilçesinde, Eğirdir Gölü'nün 2.38 kilometre açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01.58'de meydana gelen depremin derinliği, 9.12 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr