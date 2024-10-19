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Son dakika | AFAD duyurdu: Isparta'da deprem oldu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
19 Ekim 2024 02:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 02:13
Son dakika | AFAD duyurdu: Isparta&#039;da deprem oldu!

Son dakika haberine göre, Isparta'nın Senirkent ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Isparta sallandı. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, Isparta'nın Senirkent ilçesinde, Eğirdir Gölü'nün 2.38 kilometre açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 01.58'de meydana gelen depremin derinliği, 9.12 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
İspartadepremafad

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