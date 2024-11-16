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Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Kasım 2024 04:33 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 04:36
Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı. AFAD'tan depreme ilişkin ilk veriler geldi.

Türkiye​'de son 24 saatte çok sayıda deprem​ meydana gelirken gece saatlerinde de Kahramanmaraş​ sallandı. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Nurhak​ olan depremin büyüklüğü 3,3 olarak kaydedildi.

Saat 04.20 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 10.01 olarak açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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