Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu

16 Kasım 2024 04:33 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 04:36

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı. AFAD'tan depreme ilişkin ilk veriler geldi.

Türkiye​'de son 24 saatte çok sayıda deprem​ meydana gelirken gece saatlerinde de Kahramanmaraş​ sallandı. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Nurhak​ olan depremin büyüklüğü 3,3 olarak kaydedildi.

Saat 04.20 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 10.01 olarak açıklandı.

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