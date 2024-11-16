Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Kasım 2024 04:33 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 04:36
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı. AFAD'tan depreme ilişkin ilk veriler geldi.
Türkiye'de son 24 saatte çok sayıda deprem meydana gelirken gece saatlerinde de Kahramanmaraş sallandı. AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Nurhak olan depremin büyüklüğü 3,3 olarak kaydedildi.
Saat 04.20 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 10.01 olarak açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr