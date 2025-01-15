Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Ocak 2025 06:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 06:22
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta sabaha karşı depren meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. İşte tüm detaylar...
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Dulkadiroğlu olan depremin büyükküğü 3.2 olarak açıklandı.
Saat 05.58 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken merkez üssünü Tevekkelli olduğunu açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr