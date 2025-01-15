Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu

15 Ocak 2025 06:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 06:22

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta sabaha karşı depren meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. İşte tüm detaylar...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD​ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş​'ta deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Dulkadiroğlu​ olan depremin büyükküğü 3.2 olarak açıklandı.

Saat 05.58 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken merkez üssünü Tevekkelli olduğunu açıkladı.

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