Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde deprem!

05 Kasım 2024 05:22 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 05:25

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depreme iliişkin verileri paylaştı.

Depremden 2 yıl sonra korkunç manzara ortaya çıktı! Görünce tüyleri ürperdi: "Çok korktum"

Depremden 2 yıl sonra korkunç manzara ortaya çıktı! Görünce tüyleri ürperdi: "Çok korktum"

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) gelen son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş​'ın Ekinözü ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 05.10 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak açıklandı.

Depreme ilişkin olumsuz bilgiye henüz ulaşılmadı.

Son depremler için tıklayın