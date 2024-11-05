Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde deprem!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
05 Kasım 2024 05:22 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 05:25
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depreme iliişkin verileri paylaştı.
Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) gelen son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05.10 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak açıklandı.
Depreme ilişkin olumsuz bilgiye henüz ulaşılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr