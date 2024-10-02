Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'da deprem oldu

02 Ekim 2024 01:02 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 01:03

Son dakika haberine göre, Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli verileri paylaştı

Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli verileri paylaştı

Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. AFAD​'ta alınan ilgiye göre, Konya​'da 3,6 büyüklüğünde deprem​ oldu. Merkez üssü Selçuklu​ olduğu aktarıldı.

Saat 00.54 sularında meydana gelen depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.

https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

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