Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Ekim 2024 01:02 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 01:03
Son dakika haberine göre, Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.
Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. AFAD'ta alınan ilgiye göre, Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Selçuklu olduğu aktarıldı.
Saat 00.54 sularında meydana gelen depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.
https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kaynak: tgrthaber.com.tr