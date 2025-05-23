Son dakika | AFAD duyurdu: Kütahya'da bir deprem daha!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Kütahya Simav'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Ardından bir deprem daha meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1925983475762397557

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

KANDİLLİ: 3,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Simav ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Bu deprem de 5 kilometre derinlikte kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1925992385726533722

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER