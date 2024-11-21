Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

21 Kasım 2024 22:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:00

Son dakika haberi: Malatya sallanmaya devam ediyor. AFAD, 3.6 büyüklüğünde yeni bir depremin daha olduğunu bildirdi. Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya​ Kale​'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili olumsuz bir duruma yer verilmedi. 9 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ​ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER