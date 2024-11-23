Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Kasım 2024 06:24 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 06:27
Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.
Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Malatya sallandı. AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Kale ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.
Saat 04.46 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 9.91 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr