Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da deprem oldu

23 Kasım 2024 06:24 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 06:27

Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye​'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Malatya​ sallandı. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Kale​ ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.

Saat 04.46 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 9.91 kilometre olarak kaydedildi.

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