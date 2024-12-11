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Son dakika | AFAD duyurdu: Mardin'de deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 Aralık 2024 06:07 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 06:09
Son dakika | AFAD duyurdu: Mardin&#039;de deprem oldu

Son dakika haberine göre Mardin gece saatlerinde sallandı. AFAD, depremin merkez üssünü Irak olarak açıklarken ilk verileri de paylaştı. İşte depreme ilişkin detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mardin​'in sallandığını duyurdu. Merkez üssü Irak, Sinjar olarak açıklanan 3.5 büyüklüğündeki depremin Mardin Nusaybin'de de hissedildiği aktarıldı.

Saat 05.07 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 8.88 olarak açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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