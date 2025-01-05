Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

05 Ocak 2025 20:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 20:57

Son dakika haberi: AFAD, Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi...

Ege bölgesi sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Muğla'nın Menteşe​ ilçesinde saat 20.43'te deprem​ meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Karacaören olarak bildirdi. Depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla​, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER