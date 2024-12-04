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Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Aralık 2024 02:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 02:07
Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez depremin adresi Muğla​ oldu. Merkez üssü Marmaris​ olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, saat 01.41 sularında meydana gelen depremin derinliği 68.03 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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