Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu

04 Aralık 2024 02:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 02:07

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.

Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu kez depremin adresi Muğla​ oldu. Merkez üssü Marmaris​ olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, saat 01.41 sularında meydana gelen depremin derinliği 68.03 kilometre olarak açıklandı.

Son depremler için tıklayın