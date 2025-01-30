Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 04:55 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 04:56
Son dakika haberine göre, Muğla'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. merkez üssü Ege Denizi olan depreme ilişkin AFAD'tan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Ege Denizi olan deprem, gece saat 04.37 sularında gerçekleşti.
AFAD, depremin derinliğini de 36.47 kilometre olarak açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com