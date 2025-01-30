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Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 04:55 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 04:56
Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla&#039;da deprem oldu

Son dakika haberine göre, Muğla'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. merkez üssü Ege Denizi olan depreme ilişkin AFAD'tan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi olan deprem, gece saat 04.37 sularında gerçekleşti.

AFAD, depremin derinliğini de 36.47 kilometre olarak açıkladı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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