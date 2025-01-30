Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla'da deprem oldu

30 Ocak 2025 04:55 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 04:56

Son dakika haberine göre, Muğla'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. merkez üssü Ege Denizi olan depreme ilişkin AFAD'tan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi olan deprem, gece saat 04.37 sularında gerçekleşti.

AFAD, depremin derinliğini de 36.47 kilometre olarak açıkladı.

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